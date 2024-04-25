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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2477247824792480
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:16

Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.
Є 220 в, вода, ватер-клозет.
Ціна 36500. Чи можна здати за 7000, чи дешевше?
Жити там - наче романтично, проте не всім подобається романтика)))

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 кві, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:32

  Frant написав:Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html

Севастопольський (більбекський) варіант. Коли мене серед літа вчергове вигнали з орендної хати (яка пішла на подобову здачу) , я жив в такому гаражі місяць. І це було круто. Бо біля гаража є город, і на тому городі в палатці жив інший військовий. Там гірше. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:52

  Frant написав:Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html

Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:57

  Bolt написав:
  Frant написав:Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html

Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.

В Києві оренда звичайного капітального гаража 2000-3000 грн, а в центрі суттєво дорожче. В об'яві - там 2 поверхи. Зверху фактично 1к квартира, з усіма зручностями.
Ціна повинна бути не менше 7000 грн. Інакше справа нерентабельна - вигідніше малометражна 1к квартира, під оренду.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:18

  Frant написав:Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html

Питання не за скільки здати, питання скільки часу буде експозиція?
Пропозиція під мікробізнес на кшталт ремонт кондиціонерів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:50

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.

https://ukrstore.ua/prodajetsa-dvopover ... 36105.html

Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.

В Києві оренда звичайного капітального гаража 2000-3000 грн, а в центрі суттєво дорожче. В об'яві - там 2 поверхи. Зверху фактично 1к квартира, з усіма зручностями.
Ціна повинна бути не менше 7000 грн. Інакше справа нерентабельна - вигідніше малометражна 1к квартира, під оренду.

Я десь метрів п'ятсот звідти металевий гараж за 900 здаю, можна і 1200 брати, але чувак вже років 8 орендує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:19

Дякую всім, хто прийняв участь в обговоренні теми здачі в оренду двоповерхового гаража з жилою кімнатою і всіма зручностями.
Очевидно, попит на таку нерухомість вельми специфічний.
Як об'єкт під оренду - вона гірша, ніж 1к квартира біля метро - хоча ціна така ж.
Відбій)))
Frant
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  #<1 ... 2477247824792480
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Bolt

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