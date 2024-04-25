Є 220 в, вода, ватер-клозет.
Ціна 36500. Чи можна здати за 7000, чи дешевше?
Жити там - наче романтично, проте не всім подобається романтика)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:16
Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.
Є 220 в, вода, ватер-клозет.
Ціна 36500. Чи можна здати за 7000, чи дешевше?
Жити там - наче романтично, проте не всім подобається романтика)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 кві, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:32
Севастопольський (більбекський) варіант. Коли мене серед літа вчергове вигнали з орендної хати (яка пішла на подобову здачу) , я жив в такому гаражі місяць. І це було круто. Бо біля гаража є город, і на тому городі в палатці жив інший військовий. Там гірше.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:52
Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:57
В Києві оренда звичайного капітального гаража 2000-3000 грн, а в центрі суттєво дорожче. В об'яві - там 2 поверхи. Зверху фактично 1к квартира, з усіма зручностями.
Ціна повинна бути не менше 7000 грн. Інакше справа нерентабельна - вигідніше малометражна 1к квартира, під оренду.
Додано: Чет 25 кві, 2024 21:18
Питання не за скільки здати, питання скільки часу буде експозиція?
Пропозиція під мікробізнес на кшталт ремонт кондиціонерів.
Додано: Чет 25 кві, 2024 21:50
Я десь метрів п'ятсот звідти металевий гараж за 900 здаю, можна і 1200 брати, але чувак вже років 8 орендує.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:19
Дякую всім, хто прийняв участь в обговоренні теми здачі в оренду двоповерхового гаража з жилою кімнатою і всіма зручностями.
Очевидно, попит на таку нерухомість вельми специфічний.
Як об'єкт під оренду - вона гірша, ніж 1к квартира біля метро - хоча ціна така ж.
Відбій)))
Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:10
Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:50
"Випірнула" чергова стаття щодо реалізації проєкту "Соціальна оренда житла".
Олена Шуляк вперто покладає надії на заарештовані в іноземних банках кацапські гроші. Сумнівне наразі джерело фінансування соціального житла. Наприклад, у США заарештовано біля 8 млрд доларів, а у Бельгії - 190 млрд, і ця країна рішуче відмовляється від їхньої конфіскації на користь України. Народити ідею, написати під неї законопрєкт і навіть ухвалити закон - справа не важка, а ось передбачення реальних джерел фінансування зазвичай виливається у нездоланну проблему. Якщо і впроваджувати цю ідею в умовах обмеженого фінансування, то тільки на користь однієї соціальної групи - вимушенних переселенців, які втратили власне житло у зоні бойових дій або внаслідок обстрілів далекобійними засобами. Для воїнів-убд одразу надавати у власніть якісне житло без усіляких оренд з викупом, на що, в принципі, уже є гроші від союзників. Для решти "нужденних" ця тема має бути закрита, бо перетворюється у банальний комунізм. Ну і, звісно, соціальна оренда не повинна поширюватися на Київ як місто із особливим статусом. У цьому плані столиця відкрита тільки для воїнів (за їхнім бажанням). І за соціальною орендою слід встановити жорсткий контроль, щоб унеможливити прояви корупції з боку чиновників місцевих адміністрацій. А взагалі ця ідея поки що суцільний прожект.
Додано: Нед 28 кві, 2024 06:08
На Венике был в гаражном кооперативе...
Там такие архитектурные "шедевры" в 00-х настроили. Народ брал по 2-3-4 места рядом и на первых этажах делал гаражи, а на вторых и офисы и квартиры и с куполами и с башнями. Капец.
В 00-х это имело некоторый смысл - народу обходились эти гаражи в 10-20 куе, а квартиры уже к тому моменту стоили больще 100 куе, а в аренду шли под 1 куе+ аж бегом.
Вот народ и строил себе гаражные дворцы, а свои хаты сдавал.
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