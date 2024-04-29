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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:32

https://youtu.be/4ZO3HHiAOAQ?si=xKhHJTmsqmiiNV45
Ω З 8.50 квартира на Подолі всього за 10к (з комуналлю)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:15

  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:36

Чому зростає популярність оренди житла в Україні: дослідження DIM.RIA та Rozmova https://budynok.com.ua/ua/why-rental-ho ... in-ukraine
ihorkyiv
 
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