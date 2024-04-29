Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2024 19:32
https://youtu.be/4ZO3HHiAOAQ?si=xKhHJTmsqmiiNV45
Ω З 8.50 квартира на Подолі всього за 10к (з комуналлю)
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:15
Frant написав:
Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:36
Чому зростає популярність оренди житла в Україні: дослідження DIM.RIA та Rozmova
https://budynok.com.ua/ua/why-rental-ho ... in-ukraine
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П'ят 19 кві, 2024 12:22 Bolt