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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:32

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Ω З 8.50 квартира на Подолі всього за 10к (з комуналлю)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:15

  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:36

Чому зростає популярність оренди житла в Україні: дослідження DIM.RIA та Rozmova https://budynok.com.ua/ua/why-rental-ho ... in-ukraine
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:39

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях

Чому, на вашу думку, ціни та пропозиція знизилися? Чи зберігатиметься така тенденція надалі?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:17

  Vadim_ написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?


Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
vladimir07
 
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