Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.