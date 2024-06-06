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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:32

https://youtu.be/4ZO3HHiAOAQ?si=xKhHJTmsqmiiNV45
Ω З 8.50 квартира на Подолі всього за 10к (з комуналлю)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:15

  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:36

Чому зростає популярність оренди житла в Україні: дослідження DIM.RIA та Rozmova https://budynok.com.ua/ua/why-rental-ho ... in-ukraine
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Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру: дані Dim. ria по областях

Чому, на вашу думку, ціни та пропозиція знизилися? Чи зберігатиметься така тенденція надалі?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:17

  Vadim_ написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?


Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 08:41

  vladimir07 написав:
  Vadim_ написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?


Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.

Було 140 баксів - стало 190 - жирують ленлорди)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:47

  cherchiltank написав:
  vladimir07 написав:
  Vadim_ написав:Звідки нарід з грошима?


Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.

Було 140 баксів - стало 190 - жирують ленлорди)

600 баксів на рік. Непогано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 04:22

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  vladimir07 написав:Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.

Було 140 баксів - стало 190 - жирують ленлорди)

600 баксів на рік. Непогано.


Да что там "непогано"?
Огромные деньжищи.
600 баксов в год - это 6000 за 10 лет и 60000 за 100 лет и целых 600000 за 1000 лет. Ну и мульен за 1667 лет. Надо немножко подождать и мы все станем мульянерами.
rjkz
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