Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
vladimir07 написав:Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.) За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн. На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
Було 140 баксів - стало 190 - жирують ленлорди)
600 баксів на рік. Непогано.
Да что там "непогано"? Огромные деньжищи. 600 баксов в год - это 6000 за 10 лет и 60000 за 100 лет и целых 600000 за 1000 лет. Ну и мульен за 1667 лет. Надо немножко подождать и мы все станем мульянерами.
идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.