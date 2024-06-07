|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:06
От тішать мене ці ікспєрди. Перший викладає посилання на три об"єкти з глибоко аналітичним висновком про пригнічений стан ринку оренди хрущовок у Києві. Два з тих посилань уже недоступні, бо, ймовірно, квартири винайняли. Одна з тих квартир - готелька на околицях Троєщини у 24-х хвилинах пішої ходи до межі з Київською областю, з орендною ставкою 4500 грн. А що ще бажати орендодавцю у тій локації за нинішніх воєнних умов ??? Але й її на сайті уже немає !!! Третя квартира - у "сільській" місцевості у 200-х метрах від межі з областю, фактично на горищі приватного будинку, і запропонована сьогодні о 10-й годині ранку. І її ще й досі не винайняли !!!, що дозволяє дописувачу долучати той об"єкт до доказової бази свого висновку.
Другий дописувач фразою "Чуть позже лорды поймут" багатенько часу відводить лордам для очевидних речей, оскільки, напевно, сам незліченну кількість годин витратив для народження цієї банальщини. Ну і як же обійтися без великодумної сентенції щодо "хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые". Хлопці, не припиняйте своєї "творчості" на орендній гілці. Вона дуже важлива для нас у гумористичному сенсі.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:18
vitaliiangel написав:
идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.
Тут парадокс, казалось бы, война, а запросы растут... Вероятно, все из-за большого количества пустых квартир, так что спрос будет падать на все, этот сегмент сразу падает активнее, потому что во время нехватки жилья был перекос, лет 12 назад сдавали даже полное убитие почти за 400 баксов в месяц, еще и советский холодильник чинил арендатор за свои деньги, если замена мотора ему помогала.
Не только стройматериалы, техника тоже, да и сами работы, а кое-где и вдвое в баксах, так что это тоже надо понимать, иначе большую часть жилья, вообще, могут бросить стоять пустой или массово выставить на продажу. Так как 10к гривен в месяц за гостинку на Борщаге никто не заплатит, сами понимаете, даже если там сделать самый крутой ремонт. Тем более, что многие сейчас еще и боятся штрафов и арестов.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 07 чер, 2024 14:21, всього редагувалось 2 разів.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22551
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:19
ihorkyiv
а ты что умного написал? 1й раз слышишь что убитое жильё может сдаться за комуналку?
hxbbgaf написав:
Так как 10к гривен в месяц за гостинку на Борщаге никто не заплатит, сами понимаете, даже если там сделать самый крутой ремонт.
это ближе к сути. Для объектов которые можно сдать дешевле 10 тыс ремонт неактуален, потому что неизвестно что наступит раньше окупаемость ремонта или его убьют. Запросы действительно стали высокие, потому что выбор объектов огромный. Я искал в 2010 квартиру под аренду, вариантов было по пальцам пересчитать. Сейчас можно найти квартиру не просто в нужном районе, а и в нужном доме ещё и выбор будет кухня в темных или светлых тонах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 07 чер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23628
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2400 раз.
- Подякували: 3352 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:23
vitaliiangel написав:
идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.
Вопросы неисправностей и поточных ремонтов лорды полностью повесили на арендаторов.
Не нравится? Следующий.
В сегменте от 600 у.е может что то компенсируют за ремонт. Но не все и не за всё.
Лорды дорогого сегмента в основном живут за границей.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8374
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1847 раз.
- Подякували: 2242 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|118142
|29801880
|
|
|1358
|5445866
|
|
|9107
|6978021
|
|