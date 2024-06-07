hxbbgaf написав:

vitaliiangel написав: идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность. идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.

Тут парадокс, казалось бы, война, а запросы растут... Вероятно, все из-за большого количества пустых квартир, так что спрос будет падать на все, этот сегмент сразу падает активнее, потому что во время нехватки жилья был перекос, лет 12 назад сдавали даже полное убитие почти за 400 баксов в месяц, еще и советский холодильник чинил арендатор за свои деньги, если замена мотора ему помогала.Не только стройматериалы, техника тоже, да и сами работы, а кое-где и вдвое в баксах, так что это тоже надо понимать, иначе большую часть жилья, вообще, могут бросить стоять пустой или массово выставить на продажу. Так как 10к гривен в месяц за гостинку на Борщаге никто не заплатит, сами понимаете, даже если там сделать самый крутой ремонт. Тем более, что многие сейчас еще и боятся штрафов и арестов.