Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про дешевый сегмент. Я часто продаю на ОЛХ БУ диваны и пр. мебель. Основные покупатели это арендодатели из дешевого сегмента. С основном эти арендодатели озадачиваются заменой мебели и хоть каким то ремонтом в связи с КЛОПАМИ в их арендный апартаментах. Это к вопросу почему плохая квартира стоит 8000, а более менее нормальная 15 000 в одном и том же доме.
UA написав:Про дешевый сегмент. Я часто продаю на ОЛХ БУ диваны и пр. мебель. Основные покупатели это арендодатели из дешевого сегмента. С основном эти арендодатели озадачиваются заменой мебели и хоть каким то ремонтом в связи с КЛОПАМИ в их арендный апартаментах. Это к вопросу почему плохая квартира стоит 8000, а более менее нормальная 15 000 в одном и том же доме.
Старі меблі як раз і є розплідником-інкубатором клопів. Тож у вас унікальний бізнес-перпетум мобілє: продаєте заражений клопами б/у диван, через час покупець каже "бля....", викидає його та купує у вас ще один. Який теж завчасно було заражено клопами.
UA написав:Про дешевый сегмент. Я часто продаю на ОЛХ БУ диваны и пр. мебель. Основные покупатели это арендодатели из дешевого сегмента. С основном эти арендодатели озадачиваются заменой мебели и хоть каким то ремонтом в связи с КЛОПАМИ в их арендный апартаментах. Это к вопросу почему плохая квартира стоит 8000, а более менее нормальная 15 000 в одном и том же доме.
Старі меблі як раз і є розплідником-інкубатором клопів. Тож у вас унікальний бізнес-перпетум мобілє: продаєте заражений клопами б/у диван, через час покупець каже "бля....", викидає його та купує у вас ще один. Який теж завчасно було заражено клопами.
В моем случаи им везет. Во первых продаю не совсем ещё убитую мебель. Во вторых между арендаторами обрабатываю квартиры промышленным озонатором. Совсем неликвидную мебель в Киеве отдать даром сложно. 10-12 летний диван ваш навеки. 3-5 летний, в хорошем состоянии, есть шанс продать.
vitaliiangel написав:идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.
Тут парадокс, казалось бы, война, а запросы растут... Вероятно, все из-за большого количества пустых квартир, так что спрос будет падать на все, этот сегмент сразу падает активнее, потому что во время нехватки жилья был перекос, лет 12 назад сдавали даже полное убитие почти за 400 баксов в месяц, еще и советский холодильник чинил арендатор за свои деньги, если замена мотора ему помогала. Не только стройматериалы, техника тоже, да и сами работы, а кое-где и вдвое в баксах, так что это тоже надо понимать, иначе большую часть жилья, вообще, могут бросить стоять пустой или массово выставить на продажу. Так как 10к гривен в месяц за гостинку на Борщаге никто не заплатит, сами понимаете, даже если там сделать самый крутой ремонт. Тем более, что многие сейчас еще и боятся штрафов и арестов.
Ну, вы-же молились на ппц, чтобы цены на рынке упали и вы наконец смогли себе купить хрущ. Даже мегапопулярную ветку стартанули. Вы дождались своего звездного часа. Наслаждайтесь. Война - это то чего вы хотели? Вы рады?
vitaliiangel написав:идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.
Вопросы неисправностей и поточных ремонтов лорды полностью повесили на арендаторов. Не нравится? Следующий. В сегменте от 600 у.е может что то компенсируют за ремонт. Но не все и не за всё. Лорды дорогого сегмента в основном живут за границей.
на одном из объектов перегорела диодная лампа, потолок 4м, арендатор пишет приезжайте замените. Договариваюсь с местным интернет провайдером (офис по соседству), у них же есть и стремянка, что приедут заменят. Арендатор пока не готов всё делать сам.
Это-ж комерция. Хотя и там можно в лес послать. Бизнесу гораздо геморнее менять офис, тем более из-за лампы.
rjkz написав:Это-ж комерция. Хотя и там можно в лес послать. Бизнесу гораздо геморнее менять офис, тем более из-за лампы.
послать то можно, а потом из за 500 грн бросай все свои дела и ищи новых арендаторов. Парадоксальная ситуация на рынке аренды. Объектов очень много сдаётся. Прошлой арендаторше не понравилось как уборщица убирает коридор, и она съехала в помещение в доме напротив. Там наверное не только убирают, но и чай на подносе приносят.
vitaliiangel написав:идёт чёткая тенденция, аренда квартир без ремонта стремится в минус, хозяин еще должен приплачивать чтобы там жили люди а не грызуны/насекомые. С другой стороны цены на стройматериалы сделали (в долларах) х1,5 так же подняли расценки строители. Чуть позже лорды поймут что 10кгрн это только амортизация ремонта, всё что ниже 10 по факту благотворительность.
Тут парадокс, казалось бы, война, а запросы растут... Вероятно, все из-за большого количества пустых квартир, так что спрос будет падать на все, этот сегмент сразу падает активнее, потому что во время нехватки жилья был перекос, лет 12 назад сдавали даже полное убитие почти за 400 баксов в месяц, еще и советский холодильник чинил арендатор за свои деньги, если замена мотора ему помогала. Не только стройматериалы, техника тоже, да и сами работы, а кое-где и вдвое в баксах, так что это тоже надо понимать, иначе большую часть жилья, вообще, могут бросить стоять пустой или массово выставить на продажу. Так как 10к гривен в месяц за гостинку на Борщаге никто не заплатит, сами понимаете, даже если там сделать самый крутой ремонт. Тем более, что многие сейчас еще и боятся штрафов и арестов.
Ну, вы-же молились на ппц, чтобы цены на рынке упали и вы наконец смогли себе купить хрущ. Даже мегапопулярную ветку стартанули. Вы дождались своего звездного часа. Наслаждайтесь. Война - это то чего вы хотели? Вы рады?
Так знову все не так. Нема патриста метр 15 років очікування (з року відкриття тої гілки) - результату 0. "Обвал нереальних цін в Києві" показав, що ціни, взагалі-то, були норм.
hxbbgaf написав:Кстати, посмотрел дешевый сегмент, выбор на аренду не такой и большой. В 2010-м он тоже был невелик, тут да, но вот вспоминаю 2015-й, особенно начало, когда был обвал цен на недвигу, выбор был просто огромен и на аренду и на продажу.
статистики нет, краем уха слышал дешевое сразу же выгребается переселенцами. В домовом чате каждую неделю кто то пишет "знакомая ищет квартиру с мебелью и техникой до 12 тыс"
На противагу дописам деяких місцевих байкарів пропоную статтю щодо реалій поточного стану ринку оренди у Києві. З травня системно телефонують рієлтори, чи не звільнилися мої квартири, оскільки попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую. Оренда квартир у Києві: з чим пов'язане різке подорожчання https://delo.ua/realty/yak-vidklyucenny ... n_get_more