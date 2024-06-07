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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2481248224832484
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:04

  ihorkyiv написав:На противагу дописам деяких місцевих байкарів пропоную статтю щодо реалій поточного стану ринку оренди у Києві. З травня системно телефонують рієлтори, чи не звільнилися мої квартири, оскільки попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
Оренда квартир у Києві: з чим пов'язане різке подорожчання https://delo.ua/realty/yak-vidklyucenny ... n_get_more

Хіба байкарі тільки на форумі пишуть?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:22

  Bolt написав:
  ihorkyiv написав:На противагу дописам деяких місцевих байкарів пропоную статтю щодо реалій поточного стану ринку оренди у Києві. З травня системно телефонують рієлтори, чи не звільнилися мої квартири, оскільки попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
Оренда квартир у Києві: з чим пов'язане різке подорожчання https://delo.ua/realty/yak-vidklyucenny ... n_get_more

Хіба байкарі тільки на форумі пишуть?!

Ви маєте об"єктивнішу інформацію ? Форумчанам буде корисно почитати для оптимізації своїх дій на ринку.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:26

  ihorkyiv написав:попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:30

  vitaliiangel написав:краем уха слышал дешевое сразу же выгребается переселенцами
это еще пол-Харькова только думает и Краматорск с окрестностями не весь уехал
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:43

  flysoulfly написав:
  ihorkyiv написав:попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?

Усі однокімнатні - від 9000 грн.
ihorkyiv
 
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  #<1 ... 2481248224832484
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