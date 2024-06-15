Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Може хтось з колег-киян протягом місяця надавав свою житлову нерухомість у наєм, поділіться досвідом. Стаття для ознайомлення та порівняння з реальністю: НЕРУХОМІСТЬ-2024: ЦІНИ НА ОРЕНДУ ПОЛЕТІЛИ ВГОРУ, ПРОДАЖІ — В СТАНІ СТАГНАЦІЇ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nerukhomist ... tsiji.html