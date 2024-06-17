Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:04
Хіба байкарі тільки на форумі пишуть?!
Bolt
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:22
Ви маєте об"єктивнішу інформацію ? Форумчанам буде корисно почитати для оптимізації своїх дій на ринку.
ihorkyiv
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:26
ihorkyiv написав:
попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?
flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:30
vitaliiangel написав:
краем уха слышал дешевое сразу же выгребается переселенцами
это еще пол-Харькова только думает и Краматорск с окрестностями не весь уехал
flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:43
flysoulfly написав: ihorkyiv написав:
попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?
Усі однокімнатні - від 9000 грн.
ihorkyiv
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Додано: Суб 15 чер, 2024 14:30
Може хтось з колег-киян протягом місяця надавав свою житлову нерухомість у наєм, поділіться досвідом. Стаття для ознайомлення та порівняння з реальністю: НЕРУХОМІСТЬ-2024: ЦІНИ НА ОРЕНДУ ПОЛЕТІЛИ ВГОРУ, ПРОДАЖІ — В СТАНІ СТАГНАЦІЇ.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nerukhomist ... tsiji.html
ihorkyiv
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Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇 Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування
Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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