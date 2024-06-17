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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2481248224832484
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:04

Хіба байкарі тільки на форумі пишуть?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:22

Ви маєте об"єктивнішу інформацію ? Форумчанам буде корисно почитати для оптимізації своїх дій на ринку.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:26

  ihorkyiv написав:попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:30

  vitaliiangel написав:краем уха слышал дешевое сразу же выгребается переселенцами
это еще пол-Харькова только думает и Краматорск с окрестностями не весь уехал
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:43

  flysoulfly написав:
  ihorkyiv написав:попит у тому числі на хрущовки (газифікація) біля метро (бомбосховище) значно зріс. Своїм клієнтам орендну ставку не підвищував з листопада минулого року і до осені не планую.
двушку- за скоко?

Усі однокімнатні - від 9000 грн.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 14:30

Може хтось з колег-киян протягом місяця надавав свою житлову нерухомість у наєм, поділіться досвідом. Стаття для ознайомлення та порівняння з реальністю: НЕРУХОМІСТЬ-2024: ЦІНИ НА ОРЕНДУ ПОЛЕТІЛИ ВГОРУ, ПРОДАЖІ — В СТАНІ СТАГНАЦІЇ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nerukhomist ... tsiji.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18

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Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування

Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
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