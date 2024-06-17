Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Може хтось з колег-киян протягом місяця надавав свою житлову нерухомість у наєм, поділіться досвідом. Стаття для ознайомлення та порівняння з реальністю: НЕРУХОМІСТЬ-2024: ЦІНИ НА ОРЕНДУ ПОЛЕТІЛИ ВГОРУ, ПРОДАЖІ — В СТАНІ СТАГНАЦІЇ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nerukhomist ... tsiji.html
ihorkyiv написав:Може хтось з колег-киян протягом місяця надавав свою житлову нерухомість у наєм, поділіться досвідом. Стаття для ознайомлення та порівняння з реальністю: НЕРУХОМІСТЬ-2024: ЦІНИ НА ОРЕНДУ ПОЛЕТІЛИ ВГОРУ, ПРОДАЖІ — В СТАНІ СТАГНАЦІЇ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nerukhomist ... tsiji.html
Оренда Травень 2023 до травня 2024 у гривні + 25-30% Свій ліміт на 2024 рік продажів нерухомості зі ставкою оподаткування 1% я вже виконав. Що там в червні не в курсі. В січні - березні ринок економа був досить жвавий. Продав по ціні вище 2021 року. Десь + 20% БК кажуть дивиться на пів шостого
В Закарпатті триває відкат цін. З початком війни ціни на нерухомість х2, на аренду х2.5. А от вже рік як помаленьку сповзають. Тепер аренда і нерухомість десь х1,75 від довоєнної. Очікую після перемоги у війні різького падіння цін мінімум до рівня довоєнних, а то й до х0,7-0,8. Стартові ціни від 25k$ за малосімейку і від 200$ за аренду
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 23 чер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.