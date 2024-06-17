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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2482248324842485
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:12

  Дюрі-бачі написав:Очікую після перемоги у війні різького падіння цін мінімум до рівня довоєнних, а то й до х0,7-0,8
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
Дюрі-бачі
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