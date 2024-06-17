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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:12
Дюрі-бачі написав:
Очікую після перемоги у війні різького падіння цін мінімум до рівня довоєнних, а то й до х0,7-0,8
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:13
vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:15
vitaliiangel написав:
за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Що там по цінах в тилу?
А то мій побратим обурюється - "як так, вже літо, а помідори і далі по 100грн/кг?!"
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:29
Успіх написав: vitaliiangel написав:
за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Що там по цінах в тилу?
А то мій побратим обурюється - "як так, вже літо, а помідори і далі по 100грн/кг?!"
розовые по 70 на веточке чуть дешевле. клубнику брал оптом 10кг по 85 крупную. В розницу от 100 и выше.
пролистывай
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 23 чер, 2024 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:32
Успіх написав: vitaliiangel написав:
за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Що там по цінах в тилу?
А то мій побратим обурюється - "як так, вже літо, а помідори і далі по 100грн/кг?!"
Так кацапы сидят на плодородных землях Запоржс. и Херс. обл., то откуда взяться дешёвому томату. Пуляните по ним залпом))
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38
vitaliiangel написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Що там по цінах в тилу?
А то мій побратим обурюється - "як так, вже літо, а помідори і далі по 100грн/кг?!"
розовые по 70 на веточке чуть дешевле. клубнику брал оптом 10кг по 85 крупную. В розницу от 100 и выше.
пролистывай
Я у себя за забором прошёлся, почти три ведра вишни нарвал.
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