RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2482248324842485
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:12

  Дюрі-бачі написав:Очікую після перемоги у війні різького падіння цін мінімум до рівня довоєнних, а то й до х0,7-0,8
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23870
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 29.07.22
Подякував: 583 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:14

  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада
UA
 
Повідомлень: 8433
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:39

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.

Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись. Свого часу народ вирішив що безвіз та томос на хліб не намажеш. Народ почули.
airmax78
 
Повідомлень: 42942
З нами з: 25.10.12
Подякував: 972 раз.
Подякували: 5299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:24

  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.

Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись. Свого часу народ вирішив що безвіз та томос на хліб не намажеш. Народ почули.

Все тимчасово. Концтабори також закриваються.
Прораб
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 02.03.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:32

  UA написав:
  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада

Тобто на фурі/трамваї вона поїде, а городину до міста не повезе? Чи там на блокпостах все це віджимають?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.

Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 24 чер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 29.07.22
Подякував: 583 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:47

  gonchik74 написав:
  UA написав:
  vitaliiangel написав:за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.

клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада

Тобто на фурі/трамваї вона поїде, а городину до міста не повезе? Чи там на блокпостах все це віджимають?

отжимают виноград, клубнику, томаты (томатный сок получается). Картошку не отжимают.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23870
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:59

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.

Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...

Правильніше у цьому контексті буде- Доживемо-побачимо...
Rack
 
Повідомлень: 646
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2482248324842485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 914, 915, 916
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9156 7002621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 13:43
osafly
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11825, 11826, 11827
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
118263 29920871
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2024 23:09
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5452722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6452)
24.06.2024 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.