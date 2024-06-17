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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:12
Дюрі-бачі написав:
Очікую після перемоги у війні різького падіння цін мінімум до рівня довоєнних, а то й до х0,7-0,8
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:13
vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:14
vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:39
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись. Свого часу народ вирішив що безвіз та томос на хліб не намажеш. Народ почули.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:24
airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
Звісно виїзду. В Закарпатті сотні тисяч чоловіків сидять на валізах і при відкритті кордонів одразу виїдуть. З роботою в регіоні завжди було погано і навіть ревокація кількох підприємств суттєво не змінили ситуацію.
Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись. Свого часу народ вирішив що безвіз та томос на хліб не намажеш. Народ почули.
Все тимчасово. Концтабори також закриваються.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:32
UA написав: vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада
Тобто на фурі/трамваї вона поїде, а городину до міста не повезе? Чи там на блокпостах все це віджимають?
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gonchik74
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:47
airmax78 написав:
Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.
Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 24 чер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:47
gonchik74 написав: UA написав: vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада
Тобто на фурі/трамваї вона поїде, а городину до міста не повезе? Чи там на блокпостах все це віджимають?
отжимают виноград, клубнику, томаты (томатный сок получается). Картошку не отжимают.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 24 чер, 2024 16:59
Дюрі-бачі написав: airmax78 написав:
Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.
Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...
Правильніше у цьому контексті буде- Доживемо-побачимо...
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:33
gonchik74 написав: UA написав: vitaliiangel написав:
за счёт массового отъезда или обнищания? за 2 года ценники в магазине удвоились а на клубнику/томаты/огурцы стали в 4р выше довоенных.
клубнику/томаты/огурцы в селах в землю закапывают.
Некому в города через блок посты привезти.
Блокада
Тобто на фурі/трамваї вона поїде, а городину до міста не повезе? Чи там на блокпостах все це віджимають?
УА в космосі. Не звертайте уваги.
Щоправда дехто каже , що це не «космос», а цілеспрямовані нахрюки від латентного кацапа. Я не впевнений ще.
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