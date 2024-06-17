|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:57
Дюрі-бачі написав: airmax78 написав:
Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.
Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...
Людське життя занадто швидкоплинне для поняття - не на часі.
Чим довше і планомірніше будуть притискання – тим менше людей залишиться на території.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 593 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2024 19:11
vladimir07 написав:
Vadim_ написав: Frant написав:
Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
мінімалка з того часу виросла з 6к до 8к, соупадініє - нє думаю
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35437
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9161
|7002861
|
|
|118263
|29921344
|
|
|1359
|5452783
|
|