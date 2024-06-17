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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:57

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Я думаю що з цими ілюзіями вільного виїзду з України потрібно вже попрощатись.

Поживемо - побачимо. Поки це не на часі, а от після перемоги...

Людське життя занадто швидкоплинне для поняття - не на часі.
Чим довше і планомірніше будуть притискання – тим менше людей залишиться на території.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 19:11

  vladimir07 написав:
  Vadim_ написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Звідки нарід з грошима?


Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.

мінімалка з того часу виросла з 6к до 8к, соупадініє - нє думаю
flyman
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  #<1 ... 2483248424852486
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