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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 19:11
vladimir07 написав:
Vadim_ написав: Frant написав:
Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Звідки нарід з грошима?
Лендлорды почувствовали запах крови и снимают последние штаны с арендаторов.)
За апрель-май в сегменте до 12тыс. ценники уверенно добавили 1-2к грн.
На Дарнице летом 2022 1ком хрущи были по 5к грн, сейчас ближе к 8к грн.
мінімалка з того часу виросла з 6к до 8к, соупадініє - нє думаю
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:23
Дюрі-бачі
можуть сидіти і далі (хоч на шо інше пересядуть), кордони для "ухилянтів" та інших не свідомих будуть відкривати не раніше ніж чим через роки! ви не уважно читаєте інформацію яку нам по крохам надають!!! хто буде тут працювати?
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