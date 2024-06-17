Дюрі-бачі
можуть сидіти і далі (хоч на шо інше пересядуть), кордони для "ухилянтів" та інших не свідомих будуть відкривати не раніше ніж чим через роки! ви не уважно читаєте інформацію яку нам по крохам надають!!! хто буде тут працювати?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 21:23
Дюрі-бачі
можуть сидіти і далі (хоч на шо інше пересядуть), кордони для "ухилянтів" та інших не свідомих будуть відкривати не раніше ніж чим через роки! ви не уважно читаєте інформацію яку нам по крохам надають!!! хто буде тут працювати?
Додано: Пон 24 чер, 2024 21:54
Додано: Пон 24 чер, 2024 21:56
Оце сміття Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві за собою приберіть, виїжджаючи. І більше не розкидайте його
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