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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 21:23
Дюрі-бачі
можуть сидіти і далі (хоч на шо інше пересядуть), кордони для "ухилянтів" та інших не свідомих будуть відкривати не раніше ніж чим через роки! ви не уважно читаєте інформацію яку нам по крохам надають!!! хто буде тут працювати?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:54
Hotab написав:
УА в космосі. Не звертайте уваги.
Щоправда дехто каже , що це не «космос», а цілеспрямовані нахрюки від латентного кацапа. Я не впевнений ще.
Коли я тут закрию справи та поїду в вільний світ (через космос звичайно), кого ви тут обговорювати будете?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 21:56
UA написав: Hotab написав:
УА в космосі. Не звертайте уваги.
Щоправда дехто каже , що це не «космос», а цілеспрямовані нахрюки від латентного кацапа. Я не впевнений ще.
Коли я тут закрию справи та поїду в вільний світ (через космос звичайно), кого ви тут обговорювати будете?
Оце сміття Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
за собою приберіть, виїжджаючи. І більше не розкидайте його
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Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30
vitaliiangel написав:
я думал чем выше конкуренция, тем ниже цены. а тут наоборот.
Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
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