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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30
vitaliiangel написав:
я думал чем выше конкуренция, тем ниже цены. а тут наоборот.
Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 00:13
«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі
зи: в комерції це так не працює
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Додано: Сер 03 лип, 2024 11:38
kingkongovets написав:
«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі
зи: в комерції це так не працює
Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло
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