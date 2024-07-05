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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30

  vitaliiangel написав:я думал чем выше конкуренция, тем ниже цены. а тут наоборот.






Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:13

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:38

  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:33

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:
  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
це наприклад грядка добротних відомчих сталінок в Печерському районі прямо над станцією синьої гілки метро (сховище+не зупиняється під час тривог) - кажуть що власники там дійсно настільки попіднімали ціни, не перевіряв бо не мав потреби
я живу не там і особисто в моєму будинку вимикають як у всіх, аккуми з інверторами рятують
kingkongovets
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  #<1 ... 2483248424852486
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