RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2483248424852486
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30

  vitaliiangel написав:я думал чем выше конкуренция, тем ниже цены. а тут наоборот.






Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16809
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8385 раз.
Подякували: 5279 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:13

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11179
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:38

  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
барабашов
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:33

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:
  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
це наприклад грядка добротних відомчих сталінок в Печерському районі прямо над станцією синьої гілки метро (сховище+не зупиняється під час тривог) - кажуть що власники там дійсно настільки попіднімали ціни, не перевіряв бо не мав потреби
я живу не там і особисто в моєму будинку вимикають як у всіх, аккуми з інверторами рятують
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11179
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Там наверно и при Порохе за 20кгрн ни черта не с бабкиным ремонтом не снимешь, ну в плане 2К-3К и метражом не 45метров, и жить не блюя на тараканов и прусаков хочется
Какие же там цены сейчас???
барабашов
 
Повідомлень: 4194
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2483248424852486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11843, 11844, 11845
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
118445 29984835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2024 08:40
Бетон
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10029 6295836
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 10:47
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 915, 916, 917
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9169 7011748
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2024 11:51
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.