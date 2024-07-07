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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30

  vitaliiangel написав:я думал чем выше конкуренция, тем ниже цены. а тут наоборот.






Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 00:13

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:38

  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:33

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:
  kingkongovets написав:«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі

зи: в комерції це так не працює

Это рядом с вашим с вашим "царским домом" или в другой локации? Может тогда хоть напишите где, что и с какой цены втрое выросло :shock:
це наприклад грядка добротних відомчих сталінок в Печерському районі прямо над станцією синьої гілки метро (сховище+не зупиняється під час тривог) - кажуть що власники там дійсно настільки попіднімали ціни, не перевіряв бо не мав потреби
я живу не там і особисто в моєму будинку вимикають як у всіх, аккуми з інверторами рятують
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Там наверно и при Порохе за 20кгрн ни черта не с бабкиным ремонтом не снимешь, ну в плане 2К-3К и метражом не 45метров, и жить не блюя на тараканов и прусаков хочется
Какие же там цены сейчас???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:29

  барабашов написав:Там наверно и при Порохе за 20кгрн ни черта не с бабкиным ремонтом не снимешь, ну в плане 2К-3К и метражом не 45метров, и жить не блюя на тараканов и прусаков хочется
Какие же там цены сейчас???
даже в таких местах не порасселяли добровольно(принудительно) бабок-заводчиков пруссаков?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

“Оренда квартир у Києві продовжує дорожчати. Причому ставки стабільно ростуть останні кілька місяців. Втім, середня ціна на 20-25% дорожче за довоєнну, що корелює вартість оренди з курсом гривні.”

https://kyiv1.com/skilki-koshtuie-vinay ... m=facebook
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WHBgQ.html

думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:00

  Олежан написав:цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WHBgQ.html

думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять

277 кв.м в видавшем виды доме (и ведь это не нестареющий АППС Люкс а какой-то непонятный спецпроект 2006-2010гг) с ремонтом и мебелью 15-летней давности. В спорной локации. Ну, такое себе. Без шансов продаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

airmax78 написав:
  Олежан написав:цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WHBgQ.html

думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять

277 кв.м в видавшем виды доме (и ведь это не нестареющий АППС Люкс а какой-то непонятный спецпроект 2006-2010гг) с ремонтом и мебелью 15-летней давности. В спорной локации. Ну, такое себе. Без шансов продаться.
то все не головне
головне на зараз - 25й поверх на Соломі
от тут точно шансів небагато
kingkongovets
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