Передирают с НЙ.
В НЙ практически не работает в законном поле краткосрочная аренда.
Эйрбинби парализовано.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 чер, 2024 06:30
Додано: Сер 03 лип, 2024 00:13
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
«злиє язикі»(с) кажуть, шо є будинки, де не вимикають світло
вони стверджують, що оренда в них підскочила втричі
зи: в комерції це так не працює
Додано: Сер 03 лип, 2024 11:38
Додано: П'ят 05 лип, 2024 09:33
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
це наприклад грядка добротних відомчих сталінок в Печерському районі прямо над станцією синьої гілки метро (сховище+не зупиняється під час тривог) - кажуть що власники там дійсно настільки попіднімали ціни, не перевіряв бо не мав потреби
я живу не там і особисто в моєму будинку вимикають як у всіх, аккуми з інверторами рятують
Додано: П'ят 05 лип, 2024 13:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Там наверно и при Порохе за 20кгрн ни черта не с бабкиным ремонтом не снимешь, ну в плане 2К-3К и метражом не 45метров, и жить не блюя на тараканов и прусаков хочется
Какие же там цены сейчас???
Додано: Суб 06 лип, 2024 14:29
даже в таких местах не порасселяли добровольно(принудительно) бабок-заводчиков пруссаков?
Додано: Чет 11 лип, 2024 11:51
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
“Оренда квартир у Києві продовжує дорожчати. Причому ставки стабільно ростуть останні кілька місяців. Втім, середня ціна на 20-25% дорожче за довоєнну, що корелює вартість оренди з курсом гривні.”
Додано: Чет 11 лип, 2024 12:37
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:00
277 кв.м в видавшем виды доме (и ведь это не нестареющий АППС Люкс а какой-то непонятный спецпроект 2006-2010гг) с ремонтом и мебелью 15-летней давности. В спорной локации. Ну, такое себе. Без шансов продаться.
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:06
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
то все не головне
головне на зараз - 25й поверх на Соломі
от тут точно шансів небагато
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