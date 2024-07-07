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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14

kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
подивіться карту
kingkongovets
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