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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14
kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29
барабашов написав:kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
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kingkongovets
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