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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14

kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
подивіться карту
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

кстати, в ЦП и на ПОХ везде поставили генераторы уже.
все работает

как думаете, аренду подымать?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:49

kingkongovets
Я понял, что жить в таких аппартах надо по другую сторону вокзала, там где вы в садик ходили и гуляли до Лесного. Оболонь тоже не в пределах пешей доступности от Бессарабки.
В таком доме точно собрание жильцов никогда не соберёт деньги на дополнительную критическую инфраструктуру?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Олежан написав:цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WHBgQ.html

думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять

277 кв.м в видавшем виды доме (и ведь это не нестареющий АППС Люкс а какой-то непонятный спецпроект 2006-2010гг) с ремонтом и мебелью 15-летней давности. В спорной локации. Ну, такое себе. Без шансов продаться.
то все не головне
головне на зараз - 25й поверх на Соломі
от тут точно шансів небагато

Ну, колись ця війна закінчиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:kingkongovets
Я понял, что жить в таких аппартах надо по другую сторону вокзала, там где вы в садик ходили и гуляли до Лесного. Оболонь тоже не в пределах пешей доступности от Бессарабки.
В таком доме точно собрание жильцов никогда не соберёт деньги на дополнительную критическую инфраструктуру?
ви не зрозуміли - Солома зараз таке ж «пристріляне» місце як і Лукьяновка, там навкруги багато того, по чому п-ри намагаються влучити, та ще й верхній поверх

зи: а щодо неможливості збирання грошей на «інфраструктуру» в «нетаких» будинках і совкошлаці - ось наочний приклад того, що посилання на поширені стереотипи помилкове

https://www.facebook.com/share/r/8PZJgc ... tid=UalRPS
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:34

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  kingkongovets написав:ви не зрозуміли - Солома зараз таке ж «пристріляне» місце як і Лукьяновка, там навкруги багато того, по чому п-ри намагаються влучити, та ще й верхній поверх

ага. расскажи это жителям нетронутой левобережки)))
Олежан
 
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