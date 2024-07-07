kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14
kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
подивіться карту
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
кстати, в ЦП и на ПОХ везде поставили генераторы уже.
все работает
как думаете, аренду подымать?
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:49
kingkongovets
Я понял, что жить в таких аппартах надо по другую сторону вокзала, там где вы в садик ходили и гуляли до Лесного. Оболонь тоже не в пределах пешей доступности от Бессарабки.
В таком доме точно собрание жильцов никогда не соберёт деньги на дополнительную критическую инфраструктуру?
Додано: Чет 11 лип, 2024 14:23
Ну, колись ця війна закінчиться.
Додано: Чет 11 лип, 2024 14:27
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ви не зрозуміли - Солома зараз таке ж «пристріляне» місце як і Лукьяновка, там навкруги багато того, по чому п-ри намагаються влучити, та ще й верхній поверх
зи: а щодо неможливості збирання грошей на «інфраструктуру» в «нетаких» будинках і совкошлаці - ось наочний приклад того, що посилання на поширені стереотипи помилкове
Додано: Чет 11 лип, 2024 14:34
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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