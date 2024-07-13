kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14
kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
подивіться карту
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
кстати, в ЦП и на ПОХ везде поставили генераторы уже.
все работает
как думаете, аренду подымать?
Додано: Чет 11 лип, 2024 13:49
kingkongovets
Я понял, что жить в таких аппартах надо по другую сторону вокзала, там где вы в садик ходили и гуляли до Лесного. Оболонь тоже не в пределах пешей доступности от Бессарабки.
В таком доме точно собрание жильцов никогда не соберёт деньги на дополнительную критическую инфраструктуру?
Додано: Чет 11 лип, 2024 14:23
Ну, колись ця війна закінчиться.
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:14
airmax78 Ну, колись ця війна закінчиться.
Поза сумнівом. Тільки чий прапор по її завершенню майорітиме над містом? Якщо, дай Боже, український, то чи не над згарищами та руїнними рештками колись престижних нових ЖК? Щось дідусі Байден з його обмовками та Трамп з його відвертими антиукраїнськими натяками обидва не додають оптимізму. Та й наміри окремих європейських союзників надати нам АЖ 30 літаків до 2028 року спричиняють відчайдушні фонтани сліз "радості" у наших очах. Йой, не скоро штори у квіточці відчують ніжний дотик ваших дбайливих рук.
Після кацапського ракетного удару по Лук"янівці і Сирцю мої клієнти не виявили наміру щодо переїзду до безпечніших районів: хіба вгадаєш, де втратиш, а де здобудеш. У тих локаціях хоча б метро у парі хвилинах від будинків. Клієнт на Осокорках майже місяць тому попередив про переїзд, а позавчора попросився залишитися, посилаючись на події у країні та у правобережних районах міста. Рієлтори зрідка надсилають смски щодо моїх квартир, тобто якийсь попит існує.
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:11
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:32
Орендарі з верхніх поверхів новобудів масово переселяються у малоповерхову газифіковану забудову. Вони розмели всі недорогі варіанти, і наслідоки - ціни оренди клятих "хрущів" поїхали наверх. Процес йде і зараз.
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