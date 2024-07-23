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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2024 11:30
Frant написав:
Якщо вдастся постійно забезпечувати генераторами 1% ліфтів у столиці -так і слава богу.
Вам Наталья Масийчук сказала, что всё плохо в энергетике и мы будем ещё годами жить без света?
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