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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:30

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Якщо вдастся постійно забезпечувати генераторами 1% ліфтів у столиці -так і слава богу.
Вам Наталья Масийчук сказала, что всё плохо в энергетике и мы будем ещё годами жить без света?
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 2485248624872488
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