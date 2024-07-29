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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2484248524862487
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14

kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:kingkongovets
В том доме точно нет генератора на лифт и насосы, что подымают воду(в том числе и на котельную)?
Внешне дом конечно не соответствует уровню ремонта и метражу, ниггерский соцпроект в гарлеме прямо, а не бизнес-недоэлитка
подивіться карту
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

кстати, в ЦП и на ПОХ везде поставили генераторы уже.
все работает

как думаете, аренду подымать?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:49

kingkongovets
Я понял, что жить в таких аппартах надо по другую сторону вокзала, там где вы в садик ходили и гуляли до Лесного. Оболонь тоже не в пределах пешей доступности от Бессарабки.
В таком доме точно собрание жильцов никогда не соберёт деньги на дополнительную критическую инфраструктуру?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Олежан написав:цены камнем вниз.
еще несколько месяцев хотели 500т
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WHBgQ.html

думаю после войны тыщ за 150 можно будет взять

277 кв.м в видавшем виды доме (и ведь это не нестареющий АППС Люкс а какой-то непонятный спецпроект 2006-2010гг) с ремонтом и мебелью 15-летней давности. В спорной локации. Ну, такое себе. Без шансов продаться.
то все не головне
головне на зараз - 25й поверх на Соломі
от тут точно шансів небагато

Ну, колись ця війна закінчиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:14

airmax78 Ну, колись ця війна закінчиться.

Поза сумнівом. Тільки чий прапор по її завершенню майорітиме над містом? Якщо, дай Боже, український, то чи не над згарищами та руїнними рештками колись престижних нових ЖК? Щось дідусі Байден з його обмовками та Трамп з його відвертими антиукраїнськими натяками обидва не додають оптимізму. Та й наміри окремих європейських союзників надати нам АЖ 30 літаків до 2028 року спричиняють відчайдушні фонтани сліз "радості" у наших очах. Йой, не скоро штори у квіточці відчують ніжний дотик ваших дбайливих рук.

Після кацапського ракетного удару по Лук"янівці і Сирцю мої клієнти не виявили наміру щодо переїзду до безпечніших районів: хіба вгадаєш, де втратиш, а де здобудеш. У тих локаціях хоча б метро у парі хвилинах від будинків. Клієнт на Осокорках майже місяць тому попередив про переїзд, а позавчора попросився залишитися, посилаючись на події у країні та у правобережних районах міста. Рієлтори зрідка надсилають смски щодо моїх квартир, тобто якийсь попит існує.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:11

  Олежан написав:кстати, в ЦП и на ПОХ везде поставили генераторы уже.
все работает

как думаете, аренду подымать?

Вєздє?
Не бреши - мало де поставили, ще менше будуть працювати коли постане питання хто заплатить за паливо при відключеннях в 16 годин)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:17

Як змінився бюджет українців на купівлю та оренду житла: результати опитування https://budynok.com.ua/ua/how-the-budge ... as-changed
Відтак, теплий, затишний, газифікований, цегляний хрущик з ремонтом та орендною ставкою 9-11 тисяч грн + біля метро - саме те.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:46

  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:
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