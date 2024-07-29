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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 18:10
Amethyst написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі?
Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
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