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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:10

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
jay2004
 
Повідомлень: 3231
З нами з: 19.02.09
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  #<1 ... 2485248624872488
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