|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 18:10
Amethyst написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі?
Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3231
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 10:55
Amethyst написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі?
Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 20:08
cherchiltank написав: Amethyst написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі?
Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8605
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 11 сер, 2024 20:14
jay2004 написав: Amethyst написав: cherchiltank написав:
Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор
Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі?
Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
смарт-студія 12+-, 1к 14К+-
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36022
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 12 сер, 2024 10:44
flyman
Флай, ти почому здаєш свій підвальний неліквід, без ремонту?
Взагалі, на нього є хоч якийсь попит?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23901
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2024 18:34
[/quote]
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.[/quote]
В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|119034
|30199129
|
|
|9310
|7047147
|
Сер 14 сер, 2024 14:38
Бетон
|
|10116
|6319060
|
Сер 07 сер, 2024 18:45
Успіх
|