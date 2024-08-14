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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2485248624872488
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:10

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:55

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:

Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:08

  cherchiltank написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:

Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)

cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.
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1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:14

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:44

flyman
Флай, ти почому здаєш свій підвальний неліквід, без ремонту?
Взагалі, на нього є хоч якийсь попит?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 18:34

[/quote]
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.[/quote]
В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)
cherchiltank
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