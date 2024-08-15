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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:10

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:55

  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:

Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:08

  cherchiltank написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:

Ну ось коли здаси на поздняках за 15 то відпишись)
А то тут за півроку жодного допису від успішних віртуальних ленлордів - анекдот якийсь)

cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:14

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  cherchiltank написав:Вєсті с полєй-
Підняв оренду однушкі на метро олімпійська до 13500 грн - це десь довоєнна ціна плюс-мінус в гривні звичайно)
Можна було більше - але норм арендатор

Не пойняв!
На Позняках однушкі по 15К, а на стадіоні по 13500?
Шахедна сторона шолі? :shock:


Є дві квартири на м.Вирлиця повноцінні однушки. Перша здача, до речі (35 кв.)... шукаю орендарів, по 15к якраз...

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:44

flyman
Флай, ти почому здаєш свій підвальний неліквід, без ремонту?
Взагалі, на нього є хоч якийсь попит?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 18:34

[/quote]
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.[/quote]
В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:01

  cherchiltank написав:Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)

насправді нормально здається лише найдешевше житло і сегмент біля нього.
Якісне житло для середнього класу, з новоими меблями і ремонтами - за нинішніми цінами немає сенсу здавати.

Поки що орендний КРЖН тримається на біженцях.
Після війни, як народ розбіжиться далі в Європу і Америку - буде крах орендного КРЖН.

100 баксів за оренду + комуналка - ось чіткий тренд орендного КРЖН.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:38

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Сейчас аренда на год как бы и неплохо.
Реальную информацию перестал тут постить из за позиции модерации.
Снос всего полезно.
Оставляют какие-то воду не о чем.

Кто занимается годами сдачей в аренду, то у того и сейчас есть постоянно арендаторы и простоя нет. Обычно несут пургу те, кто не в теме этого бинеса, а черпает инфо из Ютуба и СМИ.
Вижу из объяв, что есть предложения и мало спроса. Но опять же предложения с ремонтами и меблями из совка, а по цене на 2тыс.грн дешевле, чем у людей с соврем. ремонтами. Просто есть цена на сегодня и клиентура кто снимает и по какой цене.
Поэтому я прекрасно знаю, что людям надо сегодня в квартиру и на какой возраст она должна быть нацелена, что бы не стояла с золотым унитазом. Поэтому каждая квартира должна идти с течением сег. потребностей, ремонта, и наполняемости внутри и ценовой политики в данном сегменте.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:51

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Сейчас аренда на год как бы и неплохо.
Реальную информацию перестал тут постить из за позиции модерации.
Снос всего полезно.
Оставляют какие-то воду не о чем.

Кто занимается годами сдачей в аренду, то у того и сейчас есть постоянно арендаторы и простоя нет. Обычно несут пургу те, кто не в теме этого бинеса, а черпает инфо из Ютуба и СМИ.
Вижу из объяв, что есть предложения и мало спроса. Но опять же предложения с ремонтами и меблями из совка, а по цене на 2тыс.грн дешевле, чем у людей с соврем. ремонтами. Просто есть цена на сегодня и клиентура кто снимает и по какой цене.
Поэтому я прекрасно знаю, что людям надо сегодня в квартиру и на какой возраст она должна быть нацелена, что бы не стояла с золотым унитазом. Поэтому каждая квартира должна идти с течением сег. потребностей, ремонта, и наполняемости внутри и ценовой политики в данном сегменте.

"найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями))))
И там сдаются постоянно с хорошими арендаторами, с хорошими ценами, чем хрущёвки в которой ты живёшь, с сервантами и сервизами в них. По БОГАТОМУ)) Сам живёт в хрущёвки, с коврами на полу, но гонара на ветке, будто кв. в урядовом квартале. :)
Игорь Алексеевич
 
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