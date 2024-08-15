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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2024 12:19
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями))))
И там сдаются постоянно с хорошими арендаторами, с хорошими ценами, чем хрущёвки в которой ты живёшь, с сервантами и сервизами в них. По БОГАТОМУ)) Сам живёт в хрущёвки, с коврами на полу, но гонара на ветке, будто кв. в урядовом квартале.
Чувак, ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів?
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку
.
І що далі? Судитись? Плакати?
Демонстрації влаштовувати під охвісом п-та?
Може, краще зразу купляти квартири з документами?
П.С. Схоже. сотні недобудів по всьому Києву - так нічого і не навчили наших хом,ячків.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:23
франт ты как всегда самый умный. хочешь я тебе 100 плюсиков поставлю? хотаб жадничает не ставит тебе плюсики, а мне не жалко
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