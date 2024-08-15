Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями))))
И там сдаются постоянно с хорошими арендаторами, с хорошими ценами, чем хрущёвки в которой ты живёшь, с сервантами и сервизами в них. По БОГАТОМУ)) Сам живёт в хрущёвки, с коврами на полу, но гонара на ветке, будто кв. в урядовом квартале.
Чувак, ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів? Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку. І що далі? Судитись? Плакати? Демонстрації влаштовувати під охвісом п-та? Може, краще зразу купляти квартири з документами?
П.С. Схоже. сотні недобудів по всьому Києву - так нічого і не навчили наших хом,ячків.
Ціни на оренду квартир у Києві на липень-серпень 2024 https://delo.ua/realty/cini-na-orendu-k ... tu-435320/ "У Києві оренда подорожчала за останній рік майже на 30%. Сьогодні У столиці найдорожче житло винаймають у Печерському, Подільському та Шевченківському районах - понад 20 тис гривень за однокімнатну і 23 тис. гривеньза двокімнатну. Найдешевші квартири - у Деснянському та Святошинському районах - 9 500 гривень та 16 тисяч за однокімнатну та 12 700 і 18 тисяч за двокімнатне помешкання. (Зрозуміло, що це ціни пропозиції, а за скільки реально винаймають, невідомо.) У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Щось Київ активно пасе задніх.)
Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів? Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) . Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.))
Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів? Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) . Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.))
Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами. Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами. Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Выйди со своей трущобы и спроси у нотариуса, сколько кв. оформлено в домах у Войцоха. Ты отстал от жизни и всё ещё в 2000году живёшь в своей берлоги)) Там уже у многих поменялся статус дома. А вот кв. хруща уже они и забыли когда приходили к ним клиенты с куплей - продажи. Даже банки уже не хотят брать этот хлам в кач- ве залога.