RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями))))
И там сдаются постоянно с хорошими арендаторами, с хорошими ценами, чем хрущёвки в которой ты живёшь, с сервантами и сервизами в них. По БОГАТОМУ)) Сам живёт в хрущёвки, с коврами на полу, но гонара на ветке, будто кв. в урядовом квартале. :)

Чувак, ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів? :mrgreen:
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
І що далі? Судитись? Плакати?
Демонстрації влаштовувати під охвісом п-та?
Може, краще зразу купляти квартири з документами? :oops:

П.С. Схоже. сотні недобудів по всьому Києву - так нічого і не навчили наших хом,ячків.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23905
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:54

Ціни на оренду квартир у Києві на липень-серпень 2024 https://delo.ua/realty/cini-na-orendu-k ... tu-435320/ "У Києві оренда подорожчала за останній рік майже на 30%. Сьогодні У столиці найдорожче житло винаймають у Печерському, Подільському та Шевченківському районах - понад 20 тис гривень за однокімнатну і 23 тис. гривеньза двокімнатну. Найдешевші квартири - у Деснянському та Святошинському районах - 9 500 гривень та 16 тисяч за однокімнатну та 12 700 і 18 тисяч за двокімнатне помешкання. (Зрозуміло, що це ціни пропозиції, а за скільки реально винаймають, невідомо.) У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Щось Київ активно пасе задніх.)
ihorkyiv
 
Повідомлень: 844
З нами з: 01.05.17
Подякував: 156 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів?
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) :) .
Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.)) :) :) :)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 13.09.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів?
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) :) .
Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.)) :) :) :)


Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23905
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:54

  Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
аж бегом оформляют только в договоре не квартира а майнові права на обєкт незавершенного будівництва.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Выйди со своей трущобы и спроси у нотариуса, сколько кв. оформлено в домах у Войцоха. Ты отстал от жизни и всё ещё в 2000году живёшь в своей берлоги)) Там уже у многих поменялся статус дома. А вот кв. хруща уже они и забыли когда приходили к ним клиенты с куплей - продажи. Даже банки уже не хотят брать этот хлам в кач- ве залога. :)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 13.09.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2486248724882489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11902, 11903, 11904
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119038 30203578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 17:37
kingkongovets
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 930, 931, 932
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9318 7048315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2024 11:14
BIGor
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1010, 1011, 1012
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10116 6319493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 18:45
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.