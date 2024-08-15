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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2486248724882489
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 12:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:найкращий варіант під оренду" - самобуди войцеховського, без документів, ціною до 30 000 з ремонтом і меблями))))
И там сдаются постоянно с хорошими арендаторами, с хорошими ценами, чем хрущёвки в которой ты живёшь, с сервантами и сервизами в них. По БОГАТОМУ)) Сам живёт в хрущёвки, с коврами на полу, но гонара на ветке, будто кв. в урядовом квартале. :)

Чувак, ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів? :mrgreen:
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
І що далі? Судитись? Плакати?
Демонстрації влаштовувати під охвісом п-та?
Може, краще зразу купляти квартири з документами? :oops:

П.С. Схоже. сотні недобудів по всьому Києву - так нічого і не навчили наших хом,ячків.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:54

Ціни на оренду квартир у Києві на липень-серпень 2024 https://delo.ua/realty/cini-na-orendu-k ... tu-435320/ "У Києві оренда подорожчала за останній рік майже на 30%. Сьогодні У столиці найдорожче житло винаймають у Печерському, Подільському та Шевченківському районах - понад 20 тис гривень за однокімнатну і 23 тис. гривеньза двокімнатну. Найдешевші квартири - у Деснянському та Святошинському районах - 9 500 гривень та 16 тисяч за однокімнатну та 12 700 і 18 тисяч за двокімнатне помешкання. (Зрозуміло, що це ціни пропозиції, а за скільки реально винаймають, невідомо.) У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Щось Київ активно пасе задніх.)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів?
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) :) .
Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.)) :) :) :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:ти не боїшся мати справи з нерухомістю без документів?
Прийдуть чужі люди, скажуть: "Вас тут не было!" - і викинуть тебе геть. За бари і під сраку.
Уже прибл. лет 15 в Киеве покупают и продают недвигу по переуступке и особых проблем нет. Есть даже несколько вариантов по покупке и есть варианты с возможностью прописки, нотар. оформление и комуналкой даже ниже, чем в домах совка. А вот твою халупу, ой ошибаюсь ИМЕНЕЕ - ХРУЩЁВОЕ с документами и не покупают и не арендуют)) :) .
Вот тебя и жаба душит, что купил в своё время за 50 штук баксов совдеповский сарай и теперь оно превратилось именно в бетон, а не в квартиру.)) :) :) :)


Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:54

  Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
аж бегом оформляют только в договоре не квартира а майнові права на обєкт незавершенного будівництва.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Выйди со своей трущобы и спроси у нотариуса, сколько кв. оформлено в домах у Войцоха. Ты отстал от жизни и всё ещё в 2000году живёшь в своей берлоги)) Там уже у многих поменялся статус дома. А вот кв. хруща уже они и забыли когда приходили к ним клиенты с куплей - продажи. Даже банки уже не хотят брать этот хлам в кач- ве залога. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:28

  ihorkyiv написав:Ціни на оренду квартир у Києві на липень-серпень 2024 https://delo.ua/realty/cini-na-orendu-k ... tu-435320/ "У Києві оренда подорожчала за останній рік майже на 30%. Сьогодні У столиці найдорожче житло винаймають у Печерському, Подільському та Шевченківському районах - понад 20 тис гривень за однокімнатну і 23 тис. гривеньза двокімнатну. Найдешевші квартири - у Деснянському та Святошинському районах - 9 500 гривень та 16 тисяч за однокімнатну та 12 700 і 18 тисяч за двокімнатне помешкання. (Зрозуміло, що це ціни пропозиції, а за скільки реально винаймають, невідомо.) У Києві на кожне оголошення припадає в середньому більше трьох відгуків, у Вінницькій області — 41, Дніпропетровській — 8, у Львівській — 7, у Тернопільській — 26, в Одесі на кожне оголошення знаходиться 32 зацікавлених користувачі. Щось Київ активно пасе задніх.)

Хуйня на посному маслі, але ціни дійсно зробили плюс 20 відсотків - тількі від зими 2023)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Жоден нотаріус не стане оформляти договір купівлі-продажу чи дарування на квартиру без документів чи з проблемними документами.
Тому ці байки пан може розказати своїй бабусі.
Выйди со своей трущобы и спроси у нотариуса, сколько кв. оформлено в домах у Войцоха. Ты отстал от жизни и всё ещё в 2000году живёшь в своей берлоги)) Там уже у многих поменялся статус дома. А вот кв. хруща уже они и забыли когда приходили к ним клиенты с куплей - продажи. Даже банки уже не хотят брать этот хлам в кач- ве залога. :)

Нахалбуди без документів чи з сумнівними документами, які з ремонтом коштують дешевше, ніж "хрущовка" без ремонту на окраїні Києва - їх, по хорошому треба би знести, щоб не було потенційної небезпеки мешканцям, і щоб укро-Ыліті було неповадно клепати незаконні самобуди. В норм країнах так і робиться - без дозволу, без документів про будівництво не може бути навіть мови.
Frant
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