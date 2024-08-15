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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2487248824892490
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Нахалбуди без документів чи з сумнівними документами, які з ремонтом коштують дешевше, ніж "хрущовка"
Такие продают или сдают люди, которые уже годами занимаются этим бизнесом, т.к. это их работа и они знают рынок. Хрущи продают в основном такие ид..ты как ты, который купил за 50 тыс и теперь хочет продать за 100тыс.)) Поэтому и несут пургу на ветке, т.к. не поймёт почему всё у всех покупается и продаётся и почему горе пришло в мой дом.)) Сперва как лох купил в 5 раз дороже барак и теперь как лох не могу продать или даже сдать в аренду развалюху)) Недавно смотрел такие дома из совка. Как заехал во двор а там грядки из одуванчиков, на скамейках сидят такие же одуванчики к которым скорая через каждые 30 мин ездит по всем квартирам. И главное - ВОНИЗМ в подьездах старых вещей...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:33

  Игорь Алексеевич написав:Хрущи продают в основном такие ид..ты как ты, который купил за 50 тыс и теперь хочет продать за 100тыс.

Я не купляв і не продавав, не придумуй :mrgreen:

Прийде сюди справжня влада - знесе nahui всі ці незаконні самобуди, питання лише часу.
  Игорь Алексеевич написав:Недавно смотрел такие дома из совка

навіщо?
Пан же цікавиться лише найдешевшим сегментом, квартирами без документів.
А квартири з документами - вони надто дорогі для таких панів. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:43

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Пан же цікавиться лише найдешевшим сегментом, квартирами без документів.
Рынок надо знать весь, что бы идиотам таким как ты показывать разницу. Правда в твоих бараках в которых ты живёшь не аренду не продажу уже несколько лет и не спрашивают. Некоторые супер идиоты вбахали денег ещё в ремонт и всё равно глухарь. Возможно и покупают в хруще квартиры, что бы отселить в неё какого то старика или проблемных людей
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 сер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Некоторые супер идиоты вбахали денег ещё в ремонт и всё равно глухарь.
100%, це ти вже про нахалбуди войцеховського)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:10

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Я не купляв і не продавав, не придумуй
Как это не покупал. Именно ты и живёшь в хруще))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Я не купляв і не продавав, не придумуй
Как это не покупал. Именно ты и живёшь в хруще))

Той хрущ, напевно, спадок від батьків...
Купити "з нуля" можуть далеко не всі. :roll:
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