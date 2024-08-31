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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2487248824892490
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Нахалбуди без документів чи з сумнівними документами, які з ремонтом коштують дешевше, ніж "хрущовка"
Такие продают или сдают люди, которые уже годами занимаются этим бизнесом, т.к. это их работа и они знают рынок. Хрущи продают в основном такие как ты, который купил за 50 тыс и теперь хочет продать за 100тыс.)) Поэтому и несут пургу на ветке, т.к. не поймёт почему всё у всех покупается и продаётся и почему горе пришло в мой дом.)) Сперва купил в 5 раз дороже барак и теперь не могу продать или даже сдать в аренду развалюху)) Недавно смотрел такие дома из совка. Как заехал во двор а там грядки из одуванчиков, на скамейках сидят такие же одуванчики к которым скорая через каждые 30 мин ездит по всем квартирам. И главное - ВОНИЗМ в подьездах старых вещей...((
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:33

  Игорь Алексеевич написав:Хрущи продают в основном такие как ты, который купил за 50 тыс и теперь хочет продать за 100тыс.

Я не купляв і не продавав, не придумуй :mrgreen:

Прийде сюди справжня влада - знесе nahui всі ці незаконні самобуди, питання лише часу.
  Игорь Алексеевич написав:Недавно смотрел такие дома из совка

навіщо?
Пан же цікавиться лише найдешевшим сегментом, квартирами без документів.
А квартири з документами - вони надто дорогі для таких панів. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:43

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Пан же цікавиться лише найдешевшим сегментом, квартирами без документів.
Рынок надо знать весь, что бы таким как ты показывать разницу. Правда в твоих бараках в которых ты живёшь не аренду не продажу уже несколько лет и не спрашивают. Некоторые супер идиоты вбахали денег ещё в ремонт и всё равно глухарь. Возможно и покупают в хруще квартиры, что бы отселить в неё какого то старика или проблемных людей
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 16 сер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Некоторые супер идиоты вбахали денег ещё в ремонт и всё равно глухарь.
100%, це ти вже про нахалбуди войцеховського)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:10

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:Я не купляв і не продавав, не придумуй
Как это не покупал. Именно ты и живёшь в хруще))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Я не купляв і не продавав, не придумуй
Как это не покупал. Именно ты и живёшь в хруще))

Той хрущ, напевно, спадок від батьків...
Купити "з нуля" можуть далеко не всі. :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:27

kingkongovets
кинг а ты в царских таких хоромах(пусть и весьма близенько к моему любимому Гулливеру) с потолками 2,50 и своим ростом под два жил?
Мне хватило одного вечера в комнате метров 9 одной дамы почти 30 лет назад, когда предложение ей делал, полку с Верном и Уэллсом сразу головой снёс, а туалет совмещённый и под карликов то вообще яд.
Их можно любить только если они прибыль хорошую приносят
Панель 70х вроде только чуть везде больше, а уже сбежать оттуда сразу не хочется
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:33

1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:18

  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

Сдана 2к сталинка, ремонт под себя, 30тысяч. Дороже, чем рядом стоящие новострои. Подозреваю, высокие этажи с электричеством в отсутствие света не але настолько, что сдать их сложнее.
Второй раз помогала, думаю пора в риэлторы, работа не пыльная )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 00:41

  cherchiltank написав:

cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.[/quote]
В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)[/quote]

Я сдаю за ковидные еще цены.
Был перерыв в примерно год (на одном объекте больше, на другом меньше), когда в начале войны арендаторы выехали за границу и на ЗУ.
По возвращении продолжают платить гривневые цены, во время отсутствия платили только комуналь.
Война закончится - будем смотреть. Когда и чем она закончится? Будем надеяться на лучшее.
rjkz
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