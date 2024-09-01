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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:26

  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:24

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
+++

зи: здав і забув
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