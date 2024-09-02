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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:26

  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:24

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
+++

зи: здав і забув
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:26

  stm написав:
  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

Сдана 2к сталинка, ремонт под себя, 30тысяч. Дороже, чем рядом стоящие новострои. Подозреваю, высокие этажи с электричеством в отсутствие света не але настолько, что сдать их сложнее.
Второй раз помогала, думаю пора в риэлторы, работа не пыльная )))

Заіздьож художнствєнний)
Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:27

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:

cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.

В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)[/quote]

Я сдаю за ковидные еще цены.
Был перерыв в примерно год (на одном объекте больше, на другом меньше), когда в начале войны арендаторы выехали за границу и на ЗУ.
По возвращении продолжают платить гривневые цены, во время отсутствия платили только комуналь.
Война закончится - будем смотреть. Когда и чем она закончится? Будем надеяться на лучшее.[/quote]
Ну так вам повезло - повернулись аоюрендарі ті що виїхали - в мене не повернувся ніхто)
cherchiltank
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