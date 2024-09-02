rjkz написав: cherchiltank написав:
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.
В чому благодійність?)
Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем
Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає)
Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)[/quote]
Я сдаю за ковидные еще цены.
Был перерыв в примерно год (на одном объекте больше, на другом меньше), когда в начале войны арендаторы выехали за границу и на ЗУ.
По возвращении продолжают платить гривневые цены, во время отсутствия платили только комуналь.
Война закончится - будем смотреть. Когда и чем она закончится? Будем надеяться на лучшее.[/quote]
Ну так вам повезло - повернулись аоюрендарі ті що виїхали - в мене не повернувся ніхто)