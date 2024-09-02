Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
Сдана 2к сталинка, ремонт под себя, 30тысяч. Дороже, чем рядом стоящие новострои. Подозреваю, высокие этажи с электричеством в отсутствие света не але настолько, что сдать их сложнее. Второй раз помогала, думаю пора в риэлторы, работа не пыльная )))
Заіздьож художнствєнний) Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
cherchiltankну напиши що задаєшь квартиру Герою оброни Маріуполя, щоб ми розуміли причину благодійності.
В чому благодійність?) Просто влаштовує орендар а шукати нового не хочу - бо перед цим зʼіхало троє орендарів троє за рік - в з цим нема проблем Крім мене та ще двох юзерів за рік тут не написав ніхто що і по чому здає) Повірте, не зважаючи на переможні реляції по аренді - зараз на ринку печалька, а буде ще більша печалька)[/quote]
Я сдаю за ковидные еще цены. Был перерыв в примерно год (на одном объекте больше, на другом меньше), когда в начале войны арендаторы выехали за границу и на ЗУ. По возвращении продолжают платить гривневые цены, во время отсутствия платили только комуналь. Война закончится - будем смотреть. Когда и чем она закончится? Будем надеяться на лучшее.[/quote] Ну так вам повезло - повернулись аоюрендарі ті що виїхали - в мене не повернувся ніхто)
cherchiltank написав:Заіздьож художнствєнний) Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
Спасибо, танк. Я уж было думала что вы и не прокомментируете именно так, но просто были заняты, что не сразу ))) это 2 разные сталинки. С разным уровнем и годом ремонта и локацией. Но обе локации имеют отличные плюсы: практически центровой центр, и 5 ИТ контор по близости. Вторую я настаивала на вывод сдачи, т.к. надо снимать жилье в ЕС уже по рынку и это дорого ) просто по цене мы играли вместе, новострой хотят 27 я сказала что уровень ремонта лучше, но дом старше, надо 28-29 ставить, владелица "а давай 30, круглое красивее". На том и порешили. Неделя и всё. По первой мне рылы звонят раз в квартал стабильно, но арендатор представляете не уезжает... Есть мой бок, нет карты сим на сдачу квартир подруг, но я ж неопытна признаюсь, "работаю" за карму и гостевой диван в 7 странах мира в любое время