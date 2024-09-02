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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2488248924902491
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:26

  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:24

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

ihorkyiv ви завжди були альтруистом в оренді.
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зи: здав і забув
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:26

  stm написав:
  ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.

Сдана 2к сталинка, ремонт под себя, 30тысяч. Дороже, чем рядом стоящие новострои. Подозреваю, высокие этажи с электричеством в отсутствие света не але настолько, что сдать их сложнее.
Второй раз помогала, думаю пора в риэлторы, работа не пыльная )))

Заіздьож художнствєнний)
Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:27

Ну так вам повезло - повернулись аоюрендарі ті що виїхали - в мене не повернувся ніхто)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:31

  cherchiltank написав:Заіздьож художнствєнний)
Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)

Спасибо, танк. Я уж было думала что вы и не прокомментируете именно так, но просто были заняты, что не сразу ))) это 2 разные сталинки. С разным уровнем и годом ремонта и локацией. Но обе локации имеют отличные плюсы: практически центровой центр, и 5 ИТ контор по близости.
Вторую я настаивала на вывод сдачи, т.к. надо снимать жилье в ЕС уже по рынку и это дорого ) просто по цене мы играли вместе, новострой хотят 27 я сказала что уровень ремонта лучше, но дом старше, надо 28-29 ставить, владелица "а давай 30, круглое красивее". На том и порешили. Неделя и всё. По первой мне рылы звонят раз в квартал стабильно, но арендатор представляете не уезжает... :) Есть мой бок, нет карты сим на сдачу квартир подруг, но я ж неопытна признаюсь, "работаю" за карму и гостевой диван в 7 странах мира в любое время :)
stm
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Внесу немного полезной информации:
Сданы за август двушка Сер Бриз 24 000 грн, однушка большая в кирпичном доме возле метро Харьковская -14 000 грн.
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