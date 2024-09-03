Додано: Пон 02 вер, 2024 12:31

cherchiltank написав: Заіздьож художнствєнний)

Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую) Заіздьож художнствєнний)Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)

Спасибо, танк. Я уж было думала что вы и не прокомментируете именно так, но просто были заняты, что не сразу ))) это 2 разные сталинки. С разным уровнем и годом ремонта и локацией. Но обе локации имеют отличные плюсы: практически центровой центр, и 5 ИТ контор по близости.Вторую я настаивала на вывод сдачи, т.к. надо снимать жилье в ЕС уже по рынку и это дорого ) просто по цене мы играли вместе, новострой хотят 27 я сказала что уровень ремонта лучше, но дом старше, надо 28-29 ставить, владелица "а давай 30, круглое красивее". На том и порешили. Неделя и всё. По первой мне рылы звонят раз в квартал стабильно, но арендатор представляете не уезжает...Есть мой бок, нет карты сим на сдачу квартир подруг, но я ж неопытна признаюсь, "работаю" за карму и гостевой диван в 7 странах мира в любое время