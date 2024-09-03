Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
ihorkyiv написав:1-кім. газифікована з небабусиним ремонтом у спальних районах від 15 тисяч грн? Чергові фантазії журналістів/рієлторів чи сьогоденні реалії? https://tsn.ua/video/video-novini/znyat ... zhche.html Хтось з колег нещодавно здавав чи досліджував ринок? Відгукніться. Якщо це правда, то я зі своїми орендними ставками почуваюся найдобрішим альтруїстом.
Сдана 2к сталинка, ремонт под себя, 30тысяч. Дороже, чем рядом стоящие новострои. Подозреваю, высокие этажи с электричеством в отсутствие света не але настолько, что сдать их сложнее. Второй раз помогала, думаю пора в риэлторы, работа не пыльная )))
Заіздьож художнствєнний) Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
cherchiltank написав:Заіздьож художнствєнний) Спробуйте ще щось цікаве написати - бо про цю сталінку за 30 тисяч я вже третій раз чую)
Спасибо, танк. Я уж было думала что вы и не прокомментируете именно так, но просто были заняты, что не сразу ))) это 2 разные сталинки. С разным уровнем и годом ремонта и локацией. Но обе локации имеют отличные плюсы: практически центровой центр, и 5 ИТ контор по близости. Вторую я настаивала на вывод сдачи, т.к. надо снимать жилье в ЕС уже по рынку и это дорого ) просто по цене мы играли вместе, новострой хотят 27 я сказала что уровень ремонта лучше, но дом старше, надо 28-29 ставить, владелица "а давай 30, круглое красивее". На том и порешили. Неделя и всё. По первой мне рылы звонят раз в квартал стабильно, но арендатор представляете не уезжает... Есть мой бок, нет карты сим на сдачу квартир подруг, но я ж неопытна признаюсь, "работаю" за карму и гостевой диван в 7 странах мира в любое время
stm написав:Спасибо, танк. Я уж было думала что вы и не прокомментируете именно так, но просто были заняты, что не сразу ))) это 2 разные сталинки. С разным уровнем и годом ремонта и локацией. Но обе локации имеют отличные плюсы: практически центровой центр, и 5 ИТ контор по близости. Вторую я настаивала на вывод сдачи, т.к. надо снимать жилье в ЕС уже по рынку и это дорого ) просто по цене мы играли вместе, новострой хотят 27 я сказала что уровень ремонта лучше, но дом старше, надо 28-29 ставить, владелица "а давай 30, круглое красивее". На том и порешили. Неделя и всё. По первой мне рылы звонят раз в квартал стабильно, но арендатор представляете не уезжает... Есть мой бок, нет карты сим на сдачу квартир подруг, но я ж неопытна признаюсь, "работаю" за карму и гостевой диван в 7 странах мира в любое время
центровой центр...5 ИТ контор по близости это может быть только район м. Олимпийская - Жилянська. 30к за 2к сталинку с газом! и с ремонтом под себя (там) это разве дорого? Думаю можно и дороже. т.к. это элитное жилье с газом
UA написав:центровой центр...5 ИТ контор по близости это может быть только район м. Олимпийская - Жилянська. 30к за 2к сталинку с газом! и с ремонтом под себя (там) это разве дорого? Думаю можно и дороже. т.к. это элитное жилье с газом
Солома за 30 с газом и 5 ИТ конторами, сейчас многие расстроятся. Снял ИТшник с подругой на что и был расчёт ) Центровой центр - это 2 сталинка, год назад. Уровень ремонта там 2010 год. Цена меньше, хотя танк тоже негодовал, через год подняли на 3тыс. )
UA написав:центровой центр...5 ИТ контор по близости это может быть только район м. Олимпийская - Жилянська. 30к за 2к сталинку с газом! и с ремонтом под себя (там) это разве дорого? Думаю можно и дороже. т.к. это элитное жилье с газом
Солома за 30 с газом и 5 ИТ конторами, сейчас многие расстроятся. Снял ИТшник с подругой на что и был расчёт ) Центровой центр - это 2 сталинка, год назад. Уровень ремонта там 2010 год. Цена меньше, хотя танк тоже негодовал, через год подняли на 3тыс. )
у танка ремонти вже морально застарілі, таке зараз задорого яйцеголовим задротам не здати