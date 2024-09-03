Додано: Вів 03 вер, 2024 20:46

kingkongovets

А эти задроты с непонятно какой зарплатой(4куе?5куе?8куе? Стабильной ли?) на какой по цене каравай-маравай могут разинуть рот то? ТТ и прочие ДжекоТетрисы там же, с хатами такого же как сталинки метража, но по 100+++кгрн им же не по карману? Или им и в зажопьях у КАНа в 1К сухо и комфортно абы плинтус был скрыт и воняло свежими формальдегидами?

Часто в сталинках даже в супертоповых местах МОПы радикально не "алё", ступеньки погрызены временем, а ремонт МОПов спродюсирован не яйцеголовым мильёнером, а наследниками первых жильцов, часто даже не платящими текущее на ОСББ, не то чтоб их МОП манхэттэновским соответствовал

К примеру в подьезде(соседнем), где вырос сбушный эксперт по всем вопросам ВаняВаньевичСтупак, до 15% жильцов не в материале оплатить 6-7грн с метра за охрану дома и уборку и свет в подьезде, и их постоянно пугают тем, что порежут провода от щитка. Сомневаюсь что в столице платят наперёд и сдачу не берут.