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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2490249124922493>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 01:59

  chizh написав:Внесу немного полезной информации:
Сданы за август двушка Сер Бриз 24 000 грн, однушка большая в кирпичном доме возле метро Харьковская -14 000 грн.

Ось це ближче до реальності, дякую за інфо
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 02:03

  kingkongovets написав:
stm написав:
  UA написав:центровой центр...5 ИТ контор по близости это может быть только район м. Олимпийская - Жилянська.
30к за 2к сталинку с газом! и с ремонтом под себя (там) это разве дорого?
Думаю можно и дороже. т.к. это элитное жилье с газом :mrgreen:

Солома за 30 с газом и 5 ИТ конторами, сейчас многие расстроятся. Снял ИТшник с подругой на что и был расчёт )
Центровой центр - это 2 сталинка, год назад. Уровень ремонта там 2010 год. Цена меньше, хотя танк тоже негодовал, через год подняли на 3тыс. )
у танка ремонти вже морально застарілі, таке зараз задорого яйцеголовим задротам не здати

Так все дуже старе - антикваріат)
До сталінок мені звісно далеко)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 05:38

  cherchiltank написав:Ну так вам повезло - повернулись аоюрендарі ті що виїхали - в мене не повернувся ніхто)


вернулись оба арендатора.
почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 20:21

Зазвичай київські сталінки знаходяться у чудових локаціях, а місцезнаходження будинку, як відомо, є вагомим чинником на ринку ЖН. До того ж, післявоєнні (2-га світова) сталінки мають найтриваліший термін експлуатації (150 років), який перевершує навіть сучасні будинки. Віднедавна маю у власності таку 2-кім. з товстезними стінами і стелею 3.13м у прицентраллі неподалік метро. Як же ж мені цей будинок подобається!!! Цегляні хрущовки можуть експлуатуватися протягом 100 років. Звісно, і у сталінках, і у хрущовках внутрішнє обладнання старезне, але за бажання + гроші усе це вирішується. В одному з моїх хрущиків з сусідами у 2021р. замінили електропроводку, встановили пластикові вікна, а у минулому році зробили ремонт у під"їзді. Для мого бюджету це відбулося зовсім невідчутно. У іншому хрущі усе це зробив місцевий депутат за бюджетні гроші ще у 2016-му, новий дах змонтували у 2019 р. А ось труби поки залишаються проблемним питанням. Хто ДОРІС та кому НЕДАЛЕКО і має відповідні ресурси, звісно, володіє тетрісами.) Кожному - своє. Дякуємо Богу за те, що маємо.
Який будинок Термін експлуатації Коли зносити
Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070
Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120
Хрущовки панельні 50 років 2005-2020
Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070
"Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080
Сучасні 120 років Залежно від року будівництва
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 20:44

у будинків 1954-1969 рр - сталінках, хрущесталінках, хрущах иа хрущебрєжнєвках крім труб стрьомне ще й балкони
я так розумію краще вже в таких квартирах навішувати нову плиту поверх старої
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 21:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ihorkyiv написав:Який будинок Термін експлуатації Коли зносити
Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070
Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120
Хрущовки панельні 50 років 2005-2020
Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070
"Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080
Сучасні 120 років Залежно від року будівництва

Закінчення проектного терміну експлуатації зовсім не означає, що будинок потрібно буде зносити після цього терміну. Інакше жодного житлового дореволюційного не існувало б
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 23:14

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Який будинок Термін експлуатації Коли зносити
Сталінки довоєнні 125 років 2050-2070
Сталінки післявоєнні 150 років 2095-2120
Хрущовки панельні 50 років 2005-2020
Цегляні 5-поверхівки 75-100 років 2055-2070
"Панельки "(1965-1980 рр.) 100 років 2055-2080
Сучасні 120 років Залежно від року будівництва

Закінчення проектного терміну експлуатації зовсім не означає, що будинок потрібно буде зносити після цього терміну. Інакше жодного житлового дореволюційного не існувало б

Недоречне порівняння
Дореволюційне було дуже різним.
Погане просто не достояло.
В ті часи мали складності чітко розраховувати конструкції тому часто робили з запасом в 3-5 разів, якщо в замовника був безлімітний бюджет. Як в Терещенків.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 04:34

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Давно не був, вирішив знов зайти щоб освіжити дані але більше води ніж інфо.

Чабани парадіз вже пів року здається за 12500.
Сам дивуюсь але такі ціни
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 13:18

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Наскільки швидко здаються квартири в оренду: порівняння в Києві, Львові та Одесі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 13:19

А скільки % додає газова плита і низький поверх до ціни аналогів без цих переваг?
gonchik74
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